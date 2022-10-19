Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев, и предлагают "сдержанность"

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 09:43

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет "Европейская правда".

"Я не знаю, о чем вы говорите", - сказал он в ответ на вопросы журналиста о российском ударе 17 октября.

Реклама:

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - добавил спикер.

Напомним, в Евросоюзе подготовили документ, рекомендующий странам-членам ужесточить свое отношение к Китаю и рассматривать эту страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с речью, в которой заявил, что ЕС слишком полагался на Россию и Китай, и это должно измениться.

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: "Мы входим в идеальный шторм": Выступление топ-дипломата ЕС о новой мировой реальности.

Темы: КитайвойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: