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В МИД Китая заявили, что не знают об атаке дронов на Киев, и предлагают "сдержанность"

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 09:43

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают об атаке российских дронов на Киев, когда погибли пять человек и была повреждена инфраструктура.

Об этом заявил на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет "Европейская правда".

"Я не знаю, о чем вы говорите", - сказал он в ответ на вопросы журналиста о российском ударе 17 октября.

"Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой. В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса в Украине, для совместной деэскалации ситуации", - добавил спикер.

Напомним, в Евросоюзе подготовили документ, рекомендующий странам-членам ужесточить свое отношение к Китаю и рассматривать эту страну как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с речью, в которой заявил, что ЕС слишком полагался на Россию и Китай, и это должно измениться.

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Темы: КитайвойнаРосcияУкраина
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