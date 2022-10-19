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Іран відправив до окупованого Криму інструкторів, щоб навчати росіян використанню дронів - NYT

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 10:20

Іран відправив інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти росіянам подолати проблеми з парком безпілотників, які вони придбали в Тегерана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times із посиланням на нинішніх і колишніх офіційних осіб США, поінформованих про секретні дані розвідки.

За даними видання, іранські інструктори працюють з російської військової бази в Криму, де базується багато безпілотників з моменту доставки з Ірану. Інструктори належать до Корпусу вартових Ісламської революції, підрозділу іранської армії, визнаного США терористичною організацією.

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Коли Іран розгорнув першу партію безпілотників у Росії, помилки російських операторів зробили їх неефективними. За словами американських чиновників, через механічні проблеми дрони мало використовувались.

Спочатку Росія відправила свій персонал до Ірану для навчання на безпілотниках. Але оскільки проблеми тривали, Іран вирішив надіслати своїх інструкторів до Криму.

За словами офіційних осіб, іранський персонал перебуває далеко від лінії фронту та направлений, щоб навчати росіян керувати безпілотниками. Невідомо, чи керують дронами самі інструктори. Наразі не було зрозуміло, скільки інструкторів надіслав Іран.

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Розміщення іранських тренажерів, схоже, збігається з активізацією використання Росією безпілотників в Україні та свідчить про більш глибоку участь Ірану у війні.

"Відправка безпілотників та інструкторів в Україну глибоко втягнула Іран у війну на боці Росії та безпосередньо залучила Тегеран до операцій, у результаті яких були вбиті та поранені мирні жителі", - сказав Мік Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону та колишній співробітник ЦРУ.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Неофіційно з'являлась інформація, що Іран планує передати РФ ще більше дронів та ракети "земля-земля". 

Теми: КримІран
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