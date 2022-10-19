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Иран отправил в Крым инструкторов, чтобы учить россиян использовать дроны - NYT

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 10:20

Иран отправил инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь россиянам справиться с проблемами с парком беспилотников, которые они приобрели у Тегерана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США, информированных о секретных данных разведки.

По данным издания, иранские инструкторы работают с российской военной базы в Крыму, где базируется много беспилотников с момента доставки из Ирана. Инструкторы принадлежат к Корпусу стражей Исламской революции, подразделению иранской армии, признанного США террористической организацией.

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Когда Иран развернул первую партию беспилотников в России, ошибки российских операторов сделали их неэффективными. По словам американских чиновников, из-за механических проблем дроны мало использовались.

Сначала Россия отправила свой персонал в Иран для обучения на беспилотниках. Но поскольку проблемы продолжались, Иран решил отправить своих инструкторов в Крым.

По словам официальных лиц, иранский персонал находится далеко от линии фронта и направлен, чтобы обучать россиян управлять беспилотниками. Неизвестно, управляют ли дронами сами инструкторы. Пока не было понятно, сколько инструкторов прислал Иран.

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Размещение иранских тренажеров, похоже, совпадает с активизацией использования Россией беспилотников в Украине и свидетельствует о более глубоком участии Ирана в войне.

"Отправка беспилотников и инструкторов в Украину глубоко втянула Иран в войну на стороне России и непосредственно привлекла Тегеран к операциям, в результате которых были убиты и ранены мирные жители", - сказал Мик Малрой, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и бывший сотрудник ЦРУ.

Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, которые сомневаются в применении Россией иранских дронов.

Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать РФ еще больше дронов и ракеты "земля-земля". 

Темы: КрымИран
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