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Окупанти готують провокації в Херсоні – ЦНС

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 11:03

Окупанти готують провокації в тимчасово окупованому Херсоні для звинувачень Збройних сил України у воєнних злочинах, місцевих мешканців закликають до пильності.

Джерело: "Центр національного спротиву"

Деталі: Члени підпілля пояснюють: росіяни оголосили "евакуацію" на лівий берег для мешканців тимчасово окупованих регіонів правобережної Херсонщини. Водночас самі колаборанти вивозять свої родини до Криму. Причиною є несприятлива ситуація на фронті для армії ворога.

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При цьому, росіяни попереджають про нібито заплановані воєнні злочини від ЗСУ, що є ворожою пропагандою, яка намагається відволікти увагу росіян від провалу армії РФ.

Адже російська армія не зацікавлена в збереженні життів місцевих, натомість використовує скупчення людей для провокацій та "живого щита".

Дослівно: "Враховуючи ситуацію, ми закликаємо мешканців тимчасово окупованої Херсонщини зберігати пильність й за можливості залишити регіон та виїхати на підконтрольну територію України".

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Теми: Херсонокупація
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