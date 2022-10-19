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Оккупанты готовят провокации в Херсоне – ЦНС

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 11:03

Оккупанты готовят провокации во временно оккупированном Херсоне для обвинений Вооруженных сил Украины в военных преступлениях, местных жителей призывают к бдительности.

Источник: "Центр национального сопротивления"

Детали: Члены подполья объясняют: россияне объявили "эвакуацию" на левый берег для жителей временно оккупированных регионов правобережной Херсонщины. В то же время сами коллаборационисты вывозят свои семьи в Крым. Причиной является неблагоприятная ситуация на фронте для армии врага.

При этом, россияне предупреждают о якобы запланированных военных преступлениях от ВСУ, что является вражеской пропагандой, которая пытается отвлечь внимание россиян от провала армии РФ.

Ведь российская армия не заинтересована в сохранении жизней местных, зато использует скопление людей для провокаций и "живого щита".

Дословно: "Учитывая ситуацию, мы призываем жителей временно оккупированной Херсонщины сохранять бдительность и по возможности покинуть регион и выехать на подконтрольную территорию Украины".

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Темы: Херсоноккупация
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