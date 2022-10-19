ЄС підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії – ЗМІ

Європейський Союз планує за кілька днів накласти санкції на іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників і дипломатів.

За даними видання, Брюссель вже підготував новий список санкцій проти Тегерана. Дипломати сподіваються домовитися про новий пакет у середу або принаймні до саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

Один високопоставлений чиновник сказав, що новий пакет є "сильним сигналом" Тегерану, а інший високопоставлений чиновник зазначив, що такі індивідуальні санкції швидше запровадити, ніж економічні санкції, які вимагатимуть нової правової бази та можуть мати невеликий додатковий ефект, враховуючи, що Іран вже перебуває під жорсткими економічними санкціями з боку США.

Нові заходи будуть доповненням до вже узгоджених у понеділок санкцій проти "поліції моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивства жінок і чоловіків, які все ще протестують проти режиму аятолли.

Дипломати з країн ЄС зустрінуться сьогодні в так званій групі Relex, щоб узгодити останні технічні деталі пакета санкцій. Якщо буде узгоджене рішення, посли ЄС можуть дати свій дозвіл новому пакету вже сьогодні — в іншому випадку це може статися вранці у п’ятницю.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

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