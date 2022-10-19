Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС підготував нові санкції проти Ірану за постачання зброї Росії – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 11:21

Європейський Союз планує за кілька днів накласти санкції на іранських фізичних та юридичних осіб через продаж зброї Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на інформацію від чотирьох чиновників і дипломатів.

За даними видання, Брюссель вже підготував новий список санкцій проти Тегерана. Дипломати сподіваються домовитися про новий пакет у середу або принаймні до саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

Реклама:

Один високопоставлений чиновник сказав, що новий пакет є "сильним сигналом" Тегерану, а інший високопоставлений чиновник зазначив, що такі індивідуальні санкції швидше запровадити, ніж економічні санкції, які вимагатимуть нової правової бази та можуть мати невеликий додатковий ефект, враховуючи, що Іран вже перебуває під жорсткими економічними санкціями з боку США.

Нові заходи будуть доповненням до вже узгоджених у понеділок санкцій проти "поліції моралі" Ірану за жорстоке переслідування та вбивства жінок і чоловіків, які все ще протестують проти режиму аятолли.

Дипломати з країн ЄС зустрінуться сьогодні в так званій групі Relex, щоб узгодити останні технічні деталі пакета санкцій. Якщо буде узгоджене рішення, посли ЄС можуть дати свій дозвіл новому пакету вже сьогодні — в іншому випадку це може статися вранці у п’ятницю.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Неофіційно з'являлась інформація, що Іран планує передати РФ ще більше дронів та ракети "земля-земля". 

Теми: ІрансанкціїЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Іран
Іран "відсудив" у США $330 млн за підготовку перевороту у 1980 році
Співпраця Ірану й Росії у виробництві "Шахедів": The Washington Post знайшло докази
США спонукають Іран перестати продавати Росії дрони – ЗМІ
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: