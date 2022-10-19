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ЕС подготовил новые санкции против Ирана за поставки оружия России – СМИ

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 11:21

Европейский Союз планирует через несколько дней наложить санкции на иранских физических и юридических лиц из-за продажи оружия России, которое используется в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на информацию от четырех чиновников и дипломатов.

По данным издания, Брюссель уже подготовил новый список санкций против Тегерана. Дипломаты надеются договориться о новом пакете в среду или по крайней мере до саммита лидеров ЕС в четверг и пятницу.

Один высокопоставленный чиновник назвал новый пакет "сильным сигналом" Тегерану, а другой высокопоставленный чиновник сказал, что такие индивидуальные санкции быстрее ввести, чем экономические санкции, которые потребуют новой правовой базы и могут иметь небольшой дополнительный эффект, учитывая, что Иран уже находится под жесткими экономическими санкциями со стороны США.

Новые меры будут дополнением к уже согласованным в понедельник санкциям против "полиции морали" Ирана за жестокое преследование и убийства женщин и мужчин, которые все еще протестуют против режима аятоллы.

Дипломаты из стран ЕС встретятся сегодня в так называемой группе Relex, чтобы согласовать последние технические детали пакета санкций. Если будет согласовано решение, послы ЕС могут дать свое разрешение новому пакету уже сегодня - в противном случае это может произойти в пятницу утром.

Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, которые сомневаются в применении Россией иранских дронов.

Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать РФ еще больше дронов и ракеты "земля-земля". 

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Темы: ИрансанкцииЕС
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