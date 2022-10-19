ЗСУ можуть досягти суттєвого прогресу в деокупації взимку – ексдиректор ЦРУ

Збройні сили України можуть досягти суттєвого прогресу у звільненні українських територій узимку, вважає колишній директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012) генерал Девід Петреус.

Джерело: Девід Петреус під час дискусії Київського безпекового форуму в середу, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Українці на своїй землі й вони знають, за що вони б'ються, всі їх підтримують, вони знають, що вони можуть. Навіть якщо українським воїнам треба буде десь відпочити від боїв, вони можуть звернутися до своїх. Тож зима буде різною для українців і росіян. Навіть узимку, я думаю, на землі буде досягнуто суттєвого прогресу…

Я не думаю, що українські війська уповільнюватимуть свій оперативний наступ із настанням зими.

Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані так само, як і залізничні колії, як на Кримському мосту – це все завдяки використанню точних ракет і "Хаймарсів". Їхня логістика відкинута десь на 70 км від фронту.

Росіяни перебувають на окупованих територіях, люди їх ненавидять, незважаючи на їхні варварські фільтраційні процедури, люди чинять їм опір, тому для росіян існує дуже багато проблем. Зима наближається, їм навіть теплого одягу бракує, не кажучи вже про озброєння".

Деталі: Петреус зазначив, що США намагаються донести до президента РФ Володимира Путіна, що відповідь на застосування ним ядерної зброї буде катастрофічною.

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"Не лише погрожування ядерною зброєю, а й застосування ядерної зброї нічого не дасть Путіну. Тож ми намагаємося всі разом сказати Путіну й через його ключових радників, що відповідь буде катастрофічною, і це саме те, що сказав пан Джейк Салліван, радник президента Байдена", – додав генерал.

Петреус зазначив, що одним із варіантів впливу на Кремль є відповідь конвенційною зброєю під егідою США та їхніх союзників для того, щоб російські сили, які перебувають в Україні, а також Чорноморський флот були знищені.

"Ви знаєте, що ми маємо можливості та дані розвідки, і ми вважаємо, що це, в принципі, можливий варіант, який може статися, не кажучи про деталі конкретної ситуації, яку можна побачити та застосувати вже на землі. Звісно, жодних рішень поки що не прийнято", – сказав він.

Водночас колишній директор ЦРУ упевнений, що гарантією безпеки України має бути членство України в НАТО та стаття 5 НАТО.

Пряма мова: "Я бачу, що для стійких гарантій безпеки України має бути шлях до НАТО і, відповідно, стаття 5 НАТО, і це буде гарантією безпеки України.

Ми в минулому зважали на почуття Путіна, це ні до чого хорошого не призвело, тепер на це ми не будемо звертати уваги. Треба, щоб гарантії безпеки Україні були повними, тому що без цього ми не зможемо задовольнити всі потреби, які має Україна, і допомогти їй".