ВСУ могут достичь существенного прогресса в деоккупации зимой – экс-директор ЦРУ

Вооруженные силы Украины могут достичь существенного прогресса в освобождении украинских территорий зимой, считает бывший директор Центрального разведывательного управления США (2011-2012) генерал Дэвид Петреус.

Источник: Дэвид Петреус во время дискуссии Киевского форума по безопасности в среду, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Украинцы на своей земле и они знают, за что они бьются, все их поддерживают, они знают, что они могут. Даже если украинским воинам надо будет где-то отдохнуть от боёв, они могут обратиться к своим. Так что зима будет разной для украинцев и россиян. Даже зимой, я думаю, на земле будет достигнут существенный прогресс...

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Я не думаю, что украинские войска будут замедлять своё оперативное наступление с приходом зимы.

Логистика россиян очень слаба, мосты разрушены так же, как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту – это все благодаря использованию точных ракет и Хаймарсов. Их логистика отброшена кое-где на 70 км от фронта.

Россияне находятся на оккупированных территориях, люди их ненавидят, несмотря на их варварские фильтрационные процедуры, люди оказывают им сопротивление. Потому для россиян существует очень много проблем. Зима приближается, у них даже тёплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении".

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Детали: Петреус отметил, что США пытаются донести до президента РФ Владимира Путина, что ответ на применение им ядерного оружия будет катастрофическим.

"Не только угроза ядерным оружием, но и применение ядерного оружия ничего не даст Путину. Так что мы пытаемся все вместе сказать Путину, и через его ключевых советников, что ответ будет катастрофическим, и это именно то, что сказал господин Джейк Салливан, советник президента Байдена", – добавил генерал.

Петреус отметил, что одним из вариантов воздействия на Кремль является ответ конвенционным оружием под эгидой США и их союзников для того, чтобы российские силы, которые находятся в Украине, а также Черноморский флот были уничтожены.

"Вы знаете, что у нас есть возможности и данные разведки, и мы считаем, что это, в принципе, возможный вариант, который может произойти, не говоря о деталях конкретной ситуации, которую можно увидеть и применить уже на земле. Конечно, никаких решений пока не принято", – сказал он.

В то же время бывший директор ЦРУ уверен, что гарантией безопасности Украины должно быть членство Украины в НАТО и статья 5 НАТО.

Прямая речь: "Я вижу, что для устойчивых гарантий безопасности Украины должен быть путь к НАТО и, соответственно, статья 5 НАТО, и это будет гарантией безопасности Украины.

Мы в прошлом считались с чувствами Путина, это ни к чему хорошему не привело, теперь на это мы не будем обращать внимания. Надо, чтобы гарантии безопасности Украине были полными, потому что без этого мы не сможем удовлетворить все те нужды, которые имеет Украина, и помочь ей".