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Прикордонники у темноті збили "Шахед" зі стрілецької зброї

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 12:00
Прикордонники у темноті збили Шахед зі стрілецької зброї

На світанку прикордонники на Одещині збили ворожий дрон "Шахед", який росіяни запустили з Криму.

Джерело: пресслужба ДПСУ 

Пряма мова: "На світанку бійці ДПСУ помітили "мопед", який росіяни запустили з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Збитий "Шахед" вибухнув і впав у море, не долетівши до визначеної цілі".

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Деталі: Прикордонники закликали цивільних під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що дрон збили в районі села Коблевe.

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Теми: Одеська областьбезпілотникиПрикордонна служба
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