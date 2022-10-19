Прикордонники у темноті збили "Шахед" зі стрілецької зброї
Середа, 19 жовтня 2022, 12:00
На світанку прикордонники на Одещині збили ворожий дрон "Шахед", який росіяни запустили з Криму.
Джерело: пресслужба ДПСУ
Пряма мова: "На світанку бійці ДПСУ помітили "мопед", який росіяни запустили з Криму. По безпілотнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Збитий "Шахед" вибухнув і впав у море, не долетівши до визначеної цілі".
Деталі: Прикордонники закликали цивільних під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що дрон збили в районі села Коблевe.