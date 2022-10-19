Пограничники в темноте сбили "Шахед" из стрелкового оружия
Среда, 19 октября 2022, 12:00
На рассвете пограничники в Одесской области сбили вражеский дрон "Шахед", который россияне запустили из Крыма.
Источник: пресс-служба ГПСУ
Прямая речь: "На рассвете бойцы ГПСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбитый "Шахед" взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели".
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Детали: Пограничники призвали гражданских во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что дрон сбили в районе Коблево.
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