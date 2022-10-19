Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 12:15

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін отримала повноваження від парламентських партій на будівництво паркану на східному кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На парламентських зборах уряд хотів заручитися широкою політичною підтримкою, ухвалюючи рішення про будівництво дорогого паркану.

Реклама:

Партії одноголосно підтримали проєкт. Особливо опозиційні партії – "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи" – квапили його початок.

За оцінками, будівництво паркану займе кілька років і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро. Паркан покриє приблизно 10-20% східного кордону.

Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту у швидкому темпі: він може бути готовий вже до початку наступного літа.

ВІДЕО ДНЯ

На думку уряду, паркан на кордоні з Росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на деяких ділянках кордону з Росією.

Теми: ФінляндіякордонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: