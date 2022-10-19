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Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 12:15

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін отримала повноваження від парламентських партій на будівництво паркану на східному кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На парламентських зборах уряд хотів заручитися широкою політичною підтримкою, ухвалюючи рішення про будівництво дорогого паркану.

Партії одноголосно підтримали проєкт. Особливо опозиційні партії – "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи" – квапили його початок.

За оцінками, будівництво паркану займе кілька років і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро. Паркан покриє приблизно 10-20% східного кордону.

Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту у швидкому темпі: він може бути готовий вже до початку наступного літа.

На думку уряду, паркан на кордоні з Росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ Фінляндії пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на деяких ділянках кордону з Росією.

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Теми: ФінляндіякордонРосія
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