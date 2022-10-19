Парламент Финляндии поддержал строительство ограждения на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила полномочия от парламентских партий на строительство заграждения на восточной границе с Россией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

На парламентском собрании правительство хотело заручиться широкой политической поддержкой, принимая решение о строительстве дорогостоящего забора.

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Партии единогласно поддержали проект. Особенно оппозиционные партии - "Центр", "Истинные финны" и "Христианские демократы" - торопили его начало.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и будет стоить Финляндии сотни миллионов евро. Забор охватит примерно 10-20% восточной границы.

Пограничная служба готова начать реализацию пилота проекта в быстром темпе: он может быть готов уже к началу следующего лета.

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По мнению правительства, забор на границе с Россией необходим прежде всего для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Финляндии предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на некоторых участках границы с Россией.