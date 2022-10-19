Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент Финляндии поддержал строительство ограждения на границе с Россией

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 12:15

Премьер-министр Финляндии Санна Марин получила полномочия от парламентских партий на строительство заграждения на восточной границе с Россией.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

На парламентском собрании правительство хотело заручиться широкой политической поддержкой, принимая решение о строительстве дорогостоящего забора.

Реклама:

Партии единогласно поддержали проект. Особенно оппозиционные партии - "Центр", "Истинные финны" и "Христианские демократы" - торопили его начало.

По оценкам, строительство забора займет несколько лет и будет стоить Финляндии сотни миллионов евро. Забор охватит примерно 10-20% восточной границы.

Пограничная служба готова начать реализацию пилота проекта в быстром темпе: он может быть готов уже к началу следующего лета.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению правительства, забор на границе с Россией необходим прежде всего для контроля возможного массового незаконного пересечения границы Финляндии.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Финляндии предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на некоторых участках границы с Россией.

Темы: ФинляндияграницаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: