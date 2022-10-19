Росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури поблизу Запоріжжя, в Оріхові поранили 8 людей

У Запорізькій області російські загарбники обстріляли об’єкт критичної інфраструктури в Запорізькому районі, а також міста Гуляйполе та Оріхів у Пологівському районі, постраждали 8 мирних жителів.

Джерело: голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух

Деталі: В ніч на 19 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С-300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.

Проте внаслідок ворожого обстрілу Оріхова цієї ночі було поранено вісім цивільних жителів. У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено.

Ворог застосував реактивні системи залпового вогню. Обстріл тривав майже сім годин.

Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу.

Станом на 11:45 в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі працюють над відновленням мереж.

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Крім того, місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С-300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.