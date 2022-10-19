Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури поблизу Запоріжжя, в Оріхові поранили 8 людей

Олена РощінаСереда, 19 жовтня 2022, 12:21
Росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури поблизу Запоріжжя, в Оріхові поранили 8 людей
Ілюстративне фото з Телеграм Олександра Старуха

У Запорізькій області російські загарбники обстріляли об’єкт критичної інфраструктури в Запорізькому районі, а також міста Гуляйполе та Оріхів у Пологівському районі, постраждали 8 мирних жителів. 

Джерело: голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух

Деталі: В ніч на 19 жовтня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С-300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає.

Реклама:

Проте внаслідок ворожого обстрілу Оріхова цієї ночі було поранено вісім цивільних жителів. У людей поранення різного ступеню важкості, всіх ушпиталено.  

Ворог застосував реактивні системи залпового вогню. Обстріл тривав майже сім годин. 

Руйнувань зазнали приватні будинки, будівля міської ради, навчального закладу. 

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 11:45 в Оріхові відсутнє електро та водопостачання. Профільні службі працюють над відновленням мереж.  

Крім того, місто Гуляйполе було обстріляне ракетами С-300. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Теми: Запорізька областьвійнаенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Запорізька область
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
ЗСУ мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки та Вербового – Генштаб
СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: