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Россияне попали в объект инфраструктуры вблизи Запорожья, в Орехове ранили 8 человек

Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 12:21
Иллюстративное фото из Телеграмм Александра Старуха

В Запорожской области российские захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры в Запорожском районе, а также города Гуляйполе и Орехов в Пологовском районе, пострадали 8 мирных жителей. 

Источник: глава Запорожской ОГА (ОГА) Александр Старух

Детали: В ночь на 19 октября враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С-300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

Однако в результате вражеского обстрела Орехова этой ночью были ранены восемь гражданских жителей. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.  

Враг применил реактивные системы залпового огня. Обстрел длился почти семь часов. 

Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения. 

По состоянию на 11:45 в Орехове отсутствует электро и водоснабжение. Профильные службы работают над восстановлением сетей.  

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Кроме того, город Гуляйполе был обстрелян ракетами С-300. Разрушениям подверглась местная школа. По предварительной информации пострадавших нет.

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Темы: Запорожская областьвойнаэнергетика
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