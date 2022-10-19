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Россияне попали в объект инфраструктуры вблизи Запорожья, в Орехове ранили 8 человек

Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 12:21
Россияне попали в объект инфраструктуры вблизи Запорожья, в Орехове ранили 8 человек
Иллюстративное фото из Телеграмм Александра Старуха

В Запорожской области российские захватчики обстреляли объект критической инфраструктуры в Запорожском районе, а также города Гуляйполе и Орехов в Пологовском районе, пострадали 8 мирных жителей. 

Источник: глава Запорожской ОГА (ОГА) Александр Старух

Детали: В ночь на 19 октября враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С-300. На объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших нет.

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Однако в результате вражеского обстрела Орехова этой ночью были ранены восемь гражданских жителей. У людей ранения разной степени тяжести, все госпитализированы.  

Враг применил реактивные системы залпового огня. Обстрел длился почти семь часов. 

Разрушениям подверглись частные дома, здание городского совета, учебного заведения. 

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По состоянию на 11:45 в Орехове отсутствует электро и водоснабжение. Профильные службы работают над восстановлением сетей.  

Кроме того, город Гуляйполе был обстрелян ракетами С-300. Разрушениям подверглась местная школа. По предварительной информации пострадавших нет.

Темы: Запорожская областьвойнаэнергетика
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