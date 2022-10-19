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"Замаскувався в добробат": СБУ затримала бучанця, який допомагав росіянам під час окупації

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 12:38
фото СБУ

Служба безпеки України затримала ворожого поплічника, який допомагав російським загарбникам під час тимчасової окупації Київщини.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, Київська обласна прокуратура

Пряма мова Дехтяренка: "Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів у Бучі і допомагав ворогу виявляти і фізично знищувати учасників руху спротиву.

Він з власної ініціативи запропонував свою допомогу РФ, після чого загарбники видали йому вогнепальну зброю, військову форму російського зразка та "інструкції" щодо подальших дій проти українських захисників.

Встановлено, що, перебуваючи на ворожому БТРі спільно з рашистами, він увірвався до будинку свого знайомого, де проводив незаконний обшук і намагався виявити бійців Тероборони.

У разі захоплення Київщини він планував увійти до складу окупаційної адміністрації і продовжити репресії проти українців".

Деталі: Зазначається, що після звільнення міста колаборант залишився в регіоні і намагався приховати свої злочини. Тому зрадник вступив до лав добровольчого формування місцевої територіальної громади. Там він під виглядом оборонця сподівався уникнути правосуддя.

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За даними слідства, в подальшому він планував відновити свої зв’язки з окупантами для передачі їм розвідданих про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону, зазначають в СБУ.

Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності. Суд арештував його без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

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Теми: СБУКиївська область
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