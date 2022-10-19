"Спрятался в добробат": СБУ задержала бучанца, который помогал россиянам во время оккупации

Служба безопасности Украины задержала вражеского пособника, который помогал российским захватчикам во время временной оккупации Киевщины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Киевская областная прокуратура

Прямая речь Дехтяренко: "Этот предатель участвовал в карательных рейдах рашистов в Буче и помогал врагу выявлять и физически уничтожать участников движения сопротивления.

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Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего захватчики выдали ему огнестрельное оружие, военную форму российского образца и "инструкции" относительно дальнейших действий против украинских защитников.

Установлено, что, находясь на вражеском БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов Теробороны.

В случае захвата Киевщины он планировал войти в состав оккупационной администрации и продолжить репрессии против украинцев".

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Детали: Отмечается, что после освобождения города коллаборационист остался в регионе и пытался скрыть свои преступления. Поэтому предатель вступил в ряды добровольческого формирования местной территориальной общины. Там он под видом защитника надеялся избежать правосудия.

По данным следствия, в дальнейшем он планировал возобновить свои связи с оккупантами для передачи им разведданных о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона, отмечают в СБУ.

Мужчине объявили подозрение в коллаборационистской деятельности. Суд арестовал его без альтернативы залога.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения.