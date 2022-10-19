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Пропаганда Орбана переконує громадян, що санкції ЄС проти Путіна - це "бомбардування" Угорщини

Середа, 19 жовтня 2022, 12:38

На урядових постерах в Угорщині, які рекламують опитування думки з приводу санкцій ЄС проти Росії за війну, санкції зобразили як "бомбу", що загрожує угорцям.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.

Постери, що інформують про майбутню "національну консультацію" з приводу санкцій, з’явилися спершу на урядовій сторінці у Facebook, а з 18 жовтня - на вулицях у багатьох містах країни. На них написані гасла "Мир потребує сили" та "Санкції Брюсселя руйнують нас". На другому плакаті санкції зобразили як бомбу.

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Зазначимо, на постер на урядовій сторінці у Facebook підписники відреагували переважно сміхом. 

 

Як відомо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан критикує санкції ЄС проти Росії за розв’язану Путіним війну, наполягаючи, що вони шкодять європейцям більше, ніж Росії. 

14 жовтня у Орбана опублікували анкету із сімома питаннями про санкційну політику Європейського Союзу, які ставитимуть громадянам у межах анонсованих владою "національних консультацій".

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