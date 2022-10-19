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Пропаганда Орбана убеждает граждан, что санкции ЕС против Путина - это "бомбардировка" Венгрии

Среда, 19 октября 2022, 12:38

На правительственных постерах в Венгрии, которые рекламируют опрос по поводу санкций ЕС против России за развязанную войну, санкции изобразили как "бомбу", угрожающую венграм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex.

Постеры, информирующие о "национальной консультации" по поводу санкций, появились сначала на правительственной странице в Facebook, а с 18 октября - на улицах во многих городах страны. На них написаны лозунги "Мир требует силы" и "Санкции Брюсселя разрушают нас". На втором плакате санкции изобразили как бомбу.

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Отметим, на постер на правительственной странице в Facebook подписчики отреагировали преимущественно смехом. 

 

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан критикует санкции ЕС против России за развязанную Путиным войну, настаивая, что они вредят европейцам больше, чем России. 

14 октября у Орбана опубликовали анкету с семью вопросами о санкционной политике Европейского Союза, которые будут задавать гражданам в рамках анонсированных властями "национальных консультаций".

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