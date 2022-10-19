Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору
Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали.
Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації "Молода Республіка" Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють із пам'ятниками, а прибирають символ "дезінформації на державному рівні".
Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було.
За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ.
Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".
Для довідки: Пам'ятний знак жертвам голодомору встановили в 2004 році в невеликому сквері на вулиці Університетській неподалік від Драмтеатру, який знищили окупанти.
На невисокому, розділеному на дві частини прямокутному постаменті з чорного і червоного граніту зображене перетягнуте стрічкою колосся і колючий дріт – символ ГУЛАГу.
Монумент встановили в пам'ять про жертв голодомору і політичних репресій радянського тоталітарного режиму.