Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 12:41
Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору
Пам'ятник жертвам голодомору та політичних репресій у Маріуполі. Фото з google.maps

Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали.

Реклама:

Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації "Молода Республіка" Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють із пам'ятниками, а прибирають символ "дезінформації на державному рівні".

Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було.

За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ. 

ВІДЕО ДНЯ

Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".

Для довідки: Пам'ятний знак жертвам голодомору встановили в 2004 році в невеликому сквері на вулиці Університетській неподалік від Драмтеатру, який знищили окупанти.

На невисокому, розділеному на дві частини прямокутному постаменті з чорного і червоного граніту зображене перетягнуте стрічкою колосся і колючий дріт – символ ГУЛАГу.

Монумент встановили в пам'ять про жертв голодомору і політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

Теми: Маріупольголодоморісторіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
Усі новини...
Реклама: