Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти Маріуполя демонтували пам'ятник жертвам голодомору

Ірина БалачукСереда, 19 жовтня 2022, 12:41
Пам'ятник жертвам голодомору та політичних репресій у Маріуполі. Фото з google.maps

Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що пам'ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали.

Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації "Молода Республіка" Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють із пам'ятниками, а прибирають символ "дезінформації на державному рівні".

Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було.

За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ. 

Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя "не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого".

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки: Пам'ятний знак жертвам голодомору встановили в 2004 році в невеликому сквері на вулиці Університетській неподалік від Драмтеатру, який знищили окупанти.

На невисокому, розділеному на дві частини прямокутному постаменті з чорного і червоного граніту зображене перетягнуте стрічкою колосся і колючий дріт – символ ГУЛАГу.

Монумент встановили в пам'ять про жертв голодомору і політичних репресій радянського тоталітарного режиму.

Теми: Маріупольголодоморісторіяокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві почалися відключення електроенергії

За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський

відеоУ Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ

Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми: Готуємось до різних сценаріїв

У МЗС відповіли Китаю: вдавати, що ви не знаєте про атаки дронів на Київ, некоректно

Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

Усі новини...
Маріуполь
Росіяни нафантазували, що робитимуть в окупованому Маріуполі аж до 2035 року
На окупованій Донеччині сталася "бавовна" – радник мера Маріуполя
"Маріуполь" замість "Хабаровська": Дунайське пароплавство почало перейменування флоту
Останні новини
04:37
Politico: У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні
03:50
Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги
03:30
США наклали санкції на росіянина і дві його компанії, що скуповували військові технології
01:49
ЗСУ вдарили по пунктах розгортання трьох російських ЗРК — Командування
01:00
У Києві почалися відключення електроенергії
00:40
На Сумщині повністю відключать водопостачання і вуличне освітлення
23:53
"У чекістів істерика": Зеленський про "воєнний стан" на окупованих територіях
23:19
Марина Вязовська: В університеті повинно бути не тільки викладання, але і наука
23:19
За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський
22:42
ЗМІ: Берлусконі заявив, що у війні в Україні винен Зеленський
Усі новини...