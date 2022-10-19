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Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора

Ирина БалачукСреда, 19 октября 2022, 12:41
Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора
Памятник жертвам голодомора и политических репрессий в Мариуполе. Фото с google.maps

Российские оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что памятник демонтировали с помощью автокрана. Оккупанты заявили, что гранит переработают на стройматериалы.

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Пособник оккупантов, представитель центрального штаба общественной организации "Молодая Республика" Евгения Кротова заявила, что оккупанты не воюют с памятниками, а убирают символ "дезинформации на государственном уровне".

Приспешник российских захватчиков заведующий кафедрой Донецкого национального университета, кандидат исторических наук Артем Бобровский утверждает, что голодомора в Украине не было.

По его словам, наиболее пострадала от голода 1932-33 годов совсем не Украина и не Донбасс, а Казахстан, Поволжье и Северный Кавказ.  

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Преподаватель Приазовского государственного технического университета Ольга Шмачкова заявила, что жителям Мариуполя "не стоит бередить души напоминаниями о трагедиях прошлого".

Для справки: Памятный знак жертвам голодомора установили в 2004 году в небольшом сквере на улице Университетской недалеко от Драмтеатра, который уничтожили оккупанты.

На невысоком, разделенном на две части прямоугольном постаменте из черного и красного гранита изображены перетянутые лентой колосья и колючая проволока – символ ГУЛАГа.

Монумент был установлен в память о жертвах голодомора и политических репрессий советского тоталитарного режима.

Темы: Мариупольголодомористорияоккупация
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