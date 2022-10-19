На Київщині проходить розмінування, одночасно почалася тривога

У Вишгородському районі 19 жовтня заплановано роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, однак майже одночасно з їх стартом оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Сьогодні, 19 жовтня, починаючи з 12:45, біля одного з населених пунктів Іванківської громади сапери знищуватимуть ВНП (вибухонебезпечні предмети – ред.). Через це в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів".

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Деталі: Разом із тим у Києві та в Київській області з 12:49 та 12:50 відповідно оголошено повітряну тривогу.

Станом на 13:11 у більшості областей України оголошено повітряну тривогу.