На Киевщине проходит разминирование, одновременно началась тревога

В Вышгородском районе 19 октября запланированы работы по уничтожению взрывоопасных предметов, однако почти одновременно с их стартом объявлена воздушная тревога.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Сегодня, 19 октября, начиная с 12:45, возле одного из населенных пунктов Иванковской общины саперы будут уничтожать ВОП (взрывоопасные предметы – ред.). Поэтому в некоторых общинах области возможно будут слышны звуки взрывов".

Детали: При этом в Киеве и в Киевской области с 12:49 и 12:50 соответственно объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 13:11 в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.