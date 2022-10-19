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На Киевщине проходит разминирование, одновременно началась тревога

Елена РощинаСреда, 19 октября 2022, 12:59

В Вышгородском районе 19 октября запланированы работы по уничтожению взрывоопасных предметов, однако почти одновременно с их стартом объявлена воздушная тревога. 

Источник: Киевская областная военная администрация   

Дословно: "Сегодня, 19 октября, начиная с 12:45, возле одного из населенных пунктов Иванковской общины саперы будут уничтожать ВОП (взрывоопасные предметы – ред.). Поэтому в некоторых общинах  области возможно будут слышны звуки взрывов".  

Детали: При этом в Киеве и в Киевской области с 12:49 и 12:50 соответственно объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 13:11 в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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Темы: Киевская областьразминированиевоздушная тревогавойна
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