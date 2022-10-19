Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

Польща підписала в середу угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках своєї останньої угоди з Південною Кореєю.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перші 18 установок Chunmoo буде доставлено вже у 2023 році для захисту східної Польщі.

Зброя виробляється Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.

Угода була укладена після того, як південнокорейські компанії відправили до Польщі першу партію танків та гаубиць.

У липні у Варшаві дві країни підписали контракт на суму 5,8 мільярда доларів, який, за словами Польщі, є ключовою частиною її зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення Росії до України.

Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у липневому інтерв'ю ЗМІ, що літаки буде доставлено наступного року.

ВІДЕО ДНЯ

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.