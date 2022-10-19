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Польща підписала угоду з Південною Кореєю про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 13:07

Польща підписала в середу угоду про купівлю 288 реактивних систем залпового вогню Chunmoo у рамках своєї останньої угоди з Південною Кореєю.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перші 18 установок Chunmoo буде доставлено вже у 2023 році для захисту східної Польщі. 

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Зброя виробляється Hanwha Defense, оборонним підрозділом південнокорейської Hanwha Corp.

Угода була укладена після того, як південнокорейські компанії відправили до Польщі першу партію танків та гаубиць.

У липні у Варшаві дві країни підписали контракт на суму 5,8 мільярда доларів, який, за словами Польщі, є ключовою частиною її зусиль щодо зміцнення своїх збройних сил після вторгнення Росії до України.

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Польща також погодилася купити у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у липневому інтерв'ю ЗМІ, що літаки буде доставлено наступного року.

Крім пускових установок Chunmoo, Польща отримає велику кількість ракет, як високоточних дальністю до 70 км, так і тактичних з дальністю близько 300 км.

Низка угод, підписаних за останні місяці на закупівлю танків, гаубиць і літаків, зробила Польщу найбільшим оборонним клієнтом Південної Кореї в Європі.

Теми: Південна КореязброяПольща
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