Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo

Польша подписала в среду соглашение о покупке 288 реактивных систем залпового огня Chunmoo в рамках своего последнего соглашения с Южной Кореей.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что первые 18 установок Chunmoo будут доставлены уже в 2023 году для защиты восточной Польши.

Оружие производится Hanwha Defense, оборонным подразделением южнокорейской Hanwha Corp.

Соглашение было заключено после того, как южнокорейские компании отправили в Польшу первую партию танков и гаубиц.

В июле в Варшаве две страны подписали контракт на сумму 5,8 миллиарда долларов, который, по словам Польши, является ключевой частью ее усилий по укреплению своих вооруженных сил после вторжения России в Украину.

Польша также согласилась купить у Южной Кореи 48 истребителей FA-50. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в июльском интервью СМИ, что самолеты будут доставлены в следующем году.

ВИДЕО ДНЯ

Помимо пусковых установок Chunmoo, Польша получит большое количество ракет, как высокоточных дальностью до 70 км, так и тактических с дальностью около 300 км.

Ряд соглашений, подписанных за последние месяцы на закупку танков, гаубиц и самолетов, сделал Польшу крупнейшим оборонным клиентом Южной Кореи в Европе.