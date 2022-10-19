"Армія дронів": на передову відправили майже 200 безпілотників

На передову відправили майже 2 сотні безпілотників в рамках ініціативи "армія дронів".

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Армія дронів та UNITED24 продовжують посилювати ЗСУ — ще 179 безпілотників вирушили на передову.

146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. "Пташки" вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни".

Деталі: За словами Федорова, безпілотники Mavic 3 допоможуть оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя.

Також міністр повідомив, що ще потужніші дрони Matrice RTK 300 поїхали на гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян.

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Задонати та дронати на дрони можна за посиланням.