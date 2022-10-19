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"Армія дронів": на передову відправили майже 200 безпілотників

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 13:22
Армія дронів: на передову відправили майже 200 безпілотників

На передову відправили майже 2 сотні безпілотників в рамках ініціативи "армія дронів".

Джерело: віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Армія дронів та UNITED24 продовжують посилювати ЗСУ — ще 179 безпілотників вирушили на передову.

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146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. "Пташки" вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни".

Деталі: За словами Федорова, безпілотники Mavic 3 допоможуть оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

 

Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не натрапити під їхній приціл та зберегти життя.

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Також міністр повідомив, що ще потужніші дрони Matrice RTK 300 поїхали на гарячі точки. Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян.

Задонати та дронати на дрони можна за посиланням.

 

Теми: безпілотникиЗбройні силизброявійна
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