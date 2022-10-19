"Армия дронов": на передовую отправили почти 200 беспилотников

На передовую отправили почти 2 сотни беспилотников в рамках инициативы "армия дронов".

Источник: вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Армия дронов и UNITED24 продолжают усиливать ВСУ - еще 179 беспилотников отправились на передовую.

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146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. "Птички" отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направления и в приграничные области на Севере страны".

Детали: По словам Федорова, беспилотники Mavic 3 помогут оперативно выявлять технику, перемещение оккупантов и корректировать артиллерию по позициям врага.

Эти дроны снимают видео в формате 4К, что дает возможность узнать, где находятся оккупанты, не попасть под их прицел и сохранить жизнь.

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Также министр сообщил, что еще более мощные дроны Matrice RTK 300 поехали на горячие точки. Эти дроны находят наиболее замаскированные позиции россиян.

Задонатить и дронать на дроны можно по ссылке.