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На Київщині працює ППО, по Вінниччині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 14:34
На Київщині працює ППО, по Вінниччині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи
ілюстративне фото

У Київській області працює протиповітряна оборона, ворог атакує Вінниччину ракетами, в Івано-Франківській області чути вибухи.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у TelegramСуспільне

Пряма мова: "Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті!

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В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними".

Деталі: Борзов повідомив, що Вінницька область під ракетним обстрілом.

"Працюють військові! Залишайтесь в укриттях!",  - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи на Івано-Франківщині.

По всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) триває повітряна триваога. За даними УП, росіяни атакують енергооб'єкти.

Теми: Київська областьвійна
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