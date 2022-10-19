На Київщині працює ППО, по Вінниччині б'ють ракети, на Івано-Франківщині вибухи

У Київській області працює протиповітряна оборона, ворог атакує Вінниччину ракетами, в Івано-Франківській області чути вибухи.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram, Суспільне

Пряма мова: "Мешканці Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті!

В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними".

Деталі: Борзов повідомив, що Вінницька область під ракетним обстрілом.

"Працюють військові! Залишайтесь в укриттях!", - додав він.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляють про вибухи на Івано-Франківщині.

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