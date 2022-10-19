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На Киевщине - ППО, по Винницкой области бьют ракеты, в Ивано-Франковской области взрывы

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 14:34
На Киевщине - ППО, по Винницкой области бьют ракеты, в Ивано-Франковской области взрывы
иллюстративное фото

В Киевской области работает противовоздушная оборона, враг атакует Винницкую область ракетами, в Ивано-Франковской области слышны взрывы.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в TelegramСуспільне

Прямая речь: "Жители Киевской области! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии!

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В области работает ПВО. Берегите себя и будьте ответственными".

Детали: Борзов сообщил, что Винницкая область под ракетным обстрелом.

"Работают военные! Оставайтесь в укрытиях!", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Корреспонденты "Суспільного" сообщают о взрывах на Ивано-Франковщине.

По всей Украине (кроме временно оккупированного Крыма) продолжается воздушная триваога. По данным УП, россияне атакуют энергообъекты.

Темы: Киевская областьвойна
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