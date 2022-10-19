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В ЄС підтвердили, що готуються швидко запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів Росії

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 14:15

В Європейському союзі ведеться робота над швидким запровадженням санкцій проти Ірану у відповідь на постачання безпілотників Росії для війни проти України.

Про це заявила речниця Єврокомісія Набіла Массралі на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"На засіданні Ради із закордонних справ міністри висловили серйозну занепокоєність збільшенням повідомлень про виробництво Іраном дронів, які задіяні у російській агресії проти України. Була широка політична домовленість про те, що ЄС має відреагувати швидко. Зараз ведеться робота над швидкою відповіддю", - сказала вона.

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На уточнююче питання, чи означає це, що ЄС має достатньо доказів того, що Іран передав Росії безпілотники, речниця відповіла: "Як я сказала, була політична домовленість про швидку реакції, ми зібрали достатньо власних доказів. Це так".

За інформацією Bloomberg, ЄС має намір запропонувати накласти санкції на компанію Shahed Aviation Industries, яка відповідає за проєктування та розробку серії іранських безпілотників Shahed, які зараз використовуються в Україні.

Також до списку запропонують внести трьох генералів, які займають керівні посади високого рівня та безпосередньо беруть участь у програмі Ірану з БПЛА та його співпраці з Росією.

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Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Неофіційно з'являлась інформація, що Іран планує передати РФ ще більше дронів та ракети "земля-земля". 

Теми: ЄвропаЄСІранРосія
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