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В ЕС подтвердили, что готовятся быстро ввести санкции против Ирана за поставки дронов России

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 14:15

В Европейском Союзе ведется работа над быстрым введением санкций против Ирана в ответ на поставки беспилотников России для войны против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"На заседании Совета по иностранным делам министры выразили серьезную обеспокоенность увеличением сообщений о производстве Ираном дронов, которые задействованы в российской агрессии против Украины. Была широкая политическая договоренность о том, что ЕС должен отреагировать быстро. Сейчас ведется работа над быстрым ответом", - сказала она.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что у ЕС достаточно доказательств того, что Иран передал России беспилотники, пресс-секретарь ответила: "Как я сказала, была политическая договоренность о быстрой реакции, мы собрали достаточно собственных доказательств. Это так".

По информации Bloomberg, ЕС намерен предложить наложить санкции на компанию Shahed Aviation Industries, которая отвечает за проектирование и разработку серии иранских беспилотников Shahed, которые сейчас используются в Украине.

Также в список предложат внести трех генералов, которые занимают руководящие должности высокого уровня и непосредственно участвуют в программе Ирана по БПЛА и его сотрудничестве с Россией.

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Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дроны-камикадзе, которые в последнее время массово применяются РФ против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, которые сомневаются в применении Россией иранских дронов.

Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать РФ еще больше дронов и ракеты "земля-земля". 

Темы: ЕвропаЕСИранРосcия
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