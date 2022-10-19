Путин ввел военное положение на временно оккупированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Источник: заявление Путина на заседании Совбеза РФ 19 октября, сайт Кремля

Прямая речь Путина: "Мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная Дума".

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Детали: Путин заявил, что в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины до их оккупации Россией действовал режим военного положения, а "сейчас необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства".

На сайте Кремля стразу же опубликовали соответвующий указ Путина.

Текст указа Фото с сайта Кремля

Другим своим указом Путин ввел на территориях оккупированного Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим среднего уровня реагирования.

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В рамках этого режима высшие должностные лица указанных территорий должны:

усилить охрану общественного порядка, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и пр;

ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

временно отселить жителей в безопасные районы;

ввести и обеспечить особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

ограничить движение транспортных средств и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использовать их работу для нужд обороны.

Также Путин поручил ввести на других территориях субъектов России, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа, режим повышенной готовности.

Органы исполнительной власти указанных территорий должны:

усилить охрану общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, энергетики, транспорта связи и пр;

ввести особый режим работы этих объектов;

ограничить движения транспортных средств и осуществлять их досмотр;

ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использовать их работу для нужд обороны.

На всех остальных территориях РФ Путин ввел режим базовой готовности.

Власти этих регионов должны усилить охрану общественного порядка и важных объектов и ввести особый режим работы этих объектов.

Также региональные власти России должны создать оперативные штабы субъектов РФ, в которые будут входить представители Минобороны России, руководители соответствующих территориальных органов МВД, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а также представители органов публичной власти соответствующего субъекта РФ и организаций.

Путин постановил, что решения такого оперативного штаба являются обязательными для исполнения на территории соответствующего субъекта РФ.

Также на заседании Совбеза Путин поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.

В состав совета также войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, Администрации президента, а также Государственного Совета. По словам Путина, это позволит "обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны".

Обновлено: Российские СМИ сообщили, что Совфед единогласно утвердил указ президента РФ о введении военного положения в 4 "новых российских регионах".