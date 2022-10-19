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Посол Німеччини: російський наратив про "втечу" дипломатів з Києва - брехня

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 15:07

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що російський наратив поширює брехливі повідомлення, начебто німецькі дипломати після масованих атак на столицю знову евакуювалися з Києва.

Про це Фельдгузен заявила на онлайн-брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Нас питали інші посольства, чи ми дійсно працюємо, тому що російський наратив такий, що ми вже знову втекли. Але це не так. Це насправді фейк-ньюс, і ми по всіх каналах -  через твіти, присутність на різних заходах - намагаємося показати, що ми тут, в Києві, і працюємо", – сказала Фельдгузен.

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Вона зазначила, що посольство Німеччини, так само, як інші диппредставництва, працює у тому ж режимі, як і до масованих російських атак на столицю.

"Ми тут у тому складі, як це спланували. У нас є дуже різні завдання, як і до цих нападів. Ми стоїмо пліч-о-пліч з українським суспільством, і я дійсно вражена тим, як спокійно, особливо кияни, переживають це все. Ми намагаємося взяти це за приклад і просто продовжувати свою роботу", - зазначила посол Німеччини.

Як повідомлялося, речник МЗС Олег Ніколенко у вівторок, 18 жовтня, заявив, що жодна іноземна установа не повідомляла МЗС України про наміри виїхати.

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Раніше низка російських, а згодом і українських ЗМІ, поширили хибну інформацію про тимчасове закриття посольства Сербії в Україні.

Теми: НімеччинаКиїв
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