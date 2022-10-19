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Посол Германии: российский нарратив о "бегстве" дипломатов из Киева - ложь

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 15:07

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что российский нарратив распространяет лживые сообщения, будто немецкие дипломаты после массированных атак на столицу снова эвакуировались из Киева.

Об этом Фельдгузен заявила на онлайн-брифинге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Нас спрашивали другие посольства, действительно ли мы работаем, потому что российский нарратив таков, что мы уже снова сбежали. Но это не так. Это на самом деле фейк-ньюс, и мы по всем каналам - через твиты, присутствие на различных мероприятиях - пытаемся показать, что мы здесь, в Киеве, и работаем", - сказала Фельдгузен.

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Она отметила, что посольство Германии, так же, как другие диппредставительства, работает в том же режиме, как и до массированных российских атак на столицу.

"Мы здесь в том составе, как это спланировали. У нас есть очень разные задачи, как и до этих нападений. Мы стоим бок о бок с украинским обществом, и я действительно поражена тем, как спокойно, особенно киевляне, переживают это все. Мы стараемся взять это в качестве примера и просто продолжать свою работу", - отметила посол Германии.

Как сообщалось, спикер МИД Олег Николенко во вторник, 18 октября, заявил, что ни одно иностранное учреждение не сообщало МИД Украины о намерениях выехать.

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Ранее ряд российских, а впоследствии и украинских СМИ, распространили ложную информацию о временном закрытии посольства Сербии в Украине. 

Темы: ГерманияКиев
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