Повітряні сили "Центру" приземлили 12 ворожих цілей

Протиповітряна оборона збила 12 ворожих повітряних цілей в центрі та на півночі України під час нинішньої атаки росіян.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО Сухопутніх військ".

Деталі: Увага, повітряна тривога в столиці, Київській, Чернігівській та Черкаській областіх ще триває.