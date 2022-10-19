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Повітряні сили "Центру" приземлили 12 ворожих цілей

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 15:21
робота ППО. ілюстративне фото

Протиповітряна оборона збила 12 ворожих повітряних цілей в центрі та на півночі України під час нинішньої атаки росіян.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Центр"

Дослівно: "Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА, ще 2 крилаті ракети приземлено силами ППО Сухопутніх військ".

Деталі: Увага, повітряна тривога в столиці, Київській, Чернігівській та Черкаській областіх ще триває.

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Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогавійна
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