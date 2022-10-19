Воздушные силы "Центра" приземлили 12 вражеских целей
Среда, 19 октября 2022, 15:21
Противовоздушная оборона сбила 12 вражеских воздушных целей в центре и на севере Украины во время нынешней атаки россиян.
Источник: пресс-служба воздушного командования "Центр"
Дословно: "Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск".
Детали: Внимание, воздушная тревога в столице, Киевской, Черниговской и Черкасской областях еще продолжается.
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