Воздушные силы "Центра" приземлили 12 вражеских целей

Противовоздушная оборона сбила 12 вражеских воздушных целей в центре и на севере Украины во время нынешней атаки россиян.

Источник: пресс-служба воздушного командования "Центр"

Дословно: "Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск".

Детали: Внимание, воздушная тревога в столице, Киевской, Черниговской и Черкасской областях еще продолжается.