Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 15:24

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1.

Про це він заявив після переговорів з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час спільної пресконференції в Києві.

"Ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни" - сказав Кулеба.

"Ми дуже вдячні Греції за цю допомогу" - додав він.

Кулеба також порушив питання продовження співпраці з Грецією у цій сфері і зазначив, що зараз пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати" - сказав він.

Раніше стало відомо, що Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю 16 жовтня до Греції відправили перші шість "Мардерів" із запланованих сорока. Чотирнадцять наступних мають вирушити ближчими днями - до 21 жовтня. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні.

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

"Кругові обміни" обговорювалися також з іншими країнами, які мають озброєння радянських зразків. У випадку Словаччини та Чехії процес вже почався, у випадку Словенії - готується. 

Теми: ГреціяЗбройні силиУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Росіяни хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС

У Києві почалися відключення електроенергії

На Сумщині повністю відключать водопостачання і вуличне освітлення

За місяць українські військові збили 233 "Шахеди" – Зеленський

відеоУ Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ

Зеленський не виключає виведення з ладу енергосистеми: Готуємось до різних сценаріїв

Усі новини...
Греція
Глава МЗС Греції відвідає Київ
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
Албанія і Греція не змогли домовитися щодо морських кордонів
Останні новини
08:36
Висока ймовірність, що окупанти обстріляють мирне населення Херсонщини – Генштаб
08:28
Росіяни вдарили ракетами по дитячій спеціалізованій школі в Комишувасі
08:21
На Миколаївщині знищено 14 дронів "Shahed-136" за ніч
08:11
Канада оголосила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів
07:45
Дніпропетровщина: Росіяни вдарили по енергооб’єкту
07:05
Зведення Генштабу: Іран та РФ готують операторів не лише для "Шахедів", а і для нових дронів "Араш-2"
06:41
ISW: Росіяни хочуть прикрити свій провал на Херсонщині ударом по Каховській ГЕС
05:30
США готові до санкцій проти Ірану за дрони-камікадзе
04:37
Politico: У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні
03:50
Чехія може передати Україні новий пакет військової допомоги
Усі новини...