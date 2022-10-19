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Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

"Європейська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 15:24

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1.

Про це він заявив після переговорів з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час спільної пресконференції в Києві.

"Ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни" - сказав Кулеба.

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"Ми дуже вдячні Греції за цю допомогу" - додав він.

Кулеба також порушив питання продовження співпраці з Грецією у цій сфері і зазначив, що зараз пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати" - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше стало відомо, що Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

У неділю 16 жовтня до Греції відправили перші шість "Мардерів" із запланованих сорока. Чотирнадцять наступних мають вирушити ближчими днями - до 21 жовтня. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні.

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

"Кругові обміни" обговорювалися також з іншими країнами, які мають озброєння радянських зразків. У випадку Словаччини та Чехії процес вже почався, у випадку Словенії - готується. 

Теми: ГреціяЗбройні силиУкраїна
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