Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Греция начала передачу БМП-1 Украине

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 15:24

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале передачи Украине греческих БМП-1.

Об этом он заявил после переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом во время совместной пресс-конференции в Киеве.

"Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - сказал Кулеба.

Реклама:

"Мы очень благодарны Греции за эту помощь", - добавил он.

Кулеба также поднял вопрос продолжения сотрудничества с Грецией в этой сфере и отметил, что сейчас приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.

"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder на замену имеющимся в Греции советским БМП-1, чтобы их можно было передать Украине.

В воскресенье 16 октября в Грецию отправили первые шесть "Мардеров" из запланированных сорока. Четырнадцать следующих должны отправиться в ближайшие дни - до 21 октября. Афины, со своей стороны, должны отдать сорок советских БМП-1 Украине.

Канцлер Олаф Шольц анонсировал такой "круговой обмен" еще в конце мая 2022 года, окончательной договоренности достигли в сентябре.

"Круговые обмены" обсуждались также с другими странами, которые имеют вооружение советских образцов. В случае Словакии и Чехии процесс уже начался, в случае Словении - готовится. 

Темы: ГрецияВооруженные силыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
Греция
War Speeches. Неделя беспокойства и дипломатических неудач для России
Греция может передать Украине сто танков Leopard 1, которые отремонтирует Германия
В Греции борются одновременно с десятками пожаров, самый сложный длится 10 дней
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: