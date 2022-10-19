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Греция начала передачу БМП-1 Украине

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 15:24

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале передачи Украине греческих БМП-1.

Об этом он заявил после переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом во время совместной пресс-конференции в Киеве.

"Мы особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине для того, чтобы мы могли защищать нашу землю. И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - сказал Кулеба.

"Мы очень благодарны Греции за эту помощь", - добавил он.

Кулеба также поднял вопрос продолжения сотрудничества с Грецией в этой сфере и отметил, что сейчас приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.

"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", - сказал он.

Ранее стало известно, что Германия отправила в Грецию первую партию боевых машин пехоты Marder на замену имеющимся в Греции советским БМП-1, чтобы их можно было передать Украине.

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В воскресенье 16 октября в Грецию отправили первые шесть "Мардеров" из запланированных сорока. Четырнадцать следующих должны отправиться в ближайшие дни - до 21 октября. Афины, со своей стороны, должны отдать сорок советских БМП-1 Украине.

Канцлер Олаф Шольц анонсировал такой "круговой обмен" еще в конце мая 2022 года, окончательной договоренности достигли в сентябре.

"Круговые обмены" обсуждались также с другими странами, которые имеют вооружение советских образцов. В случае Словакии и Чехии процесс уже начался, в случае Словении - готовится. 

Темы: ГрецияВооруженные силыУкраина
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