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Росіяни поцілили в енергооб'єкт на Вінничині - ОВА

Валентина РоманенкоСереда, 19 жовтня 2022, 15:40
Росіяни поцілили в енергооб'єкт на Вінничині - ОВА
фото pixabay

Росіяни 19 жовтня б’ють по енергетичних об'єктах України, є влучання у Вінницькій області.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram, керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі нацтелемарафону

Пряма мова: "Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області.

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Рятувальні служби працюють на місці".

Деталі: Інформацію про влучання підтвердила і Наталія Гуменюк. За її словами на об'єкті тривають відновлювальні роботи, постраждалих немає.

Теми: Вінницька областьвійна
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