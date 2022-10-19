Росіяни поцілили в енергооб'єкт на Вінничині - ОВА

Росіяни 19 жовтня б’ють по енергетичних об'єктах України, є влучання у Вінницькій області.

Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram, керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі нацтелемарафону

Пряма мова: "Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області.

Рятувальні служби працюють на місці".

Деталі: Інформацію про влучання підтвердила і Наталія Гуменюк. За її словами на об'єкті тривають відновлювальні роботи, постраждалих немає.