Росіяни поцілили в енергооб'єкт на Вінничині - ОВА
Середа, 19 жовтня 2022, 15:40
Росіяни 19 жовтня б’ють по енергетичних об'єктах України, є влучання у Вінницькій області.
Джерело: голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов у Telegram, керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі нацтелемарафону
Пряма мова: "Знову ворог б’є по енергетичних об’єктах. Є влучання і по Вінницькій області.
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Рятувальні служби працюють на місці".
Деталі: Інформацію про влучання підтвердила і Наталія Гуменюк. За її словами на об'єкті тривають відновлювальні роботи, постраждалих немає.