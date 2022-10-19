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Россияне попали в энергообъект в Винницкой области - ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 15:40
фото pixabay

Россияне 19 октября бьют по энергетическим объектам Украины, есть попадание в Винницкой области.

Источник: глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире нацтелемарафона

Прямая речь: "Опять враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадание и по Винницкой области.

Спасательные службы работают на месте".

Детали: Информацию о попадании подтвердила и Наталья Гуменюк. По ее словам на объекте продолжаются восстановительные работы, пострадавших нет.

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Темы: Винницкая областьвойна
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