СБУ затримала 4 мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео "прильотів"

Служба безпеки України затримала 4 мешканців Вінниччини, які знімали та пересилали відео з ворожими "прильотами".

Джерело: пресслужба СБУ



Деталі: Один із них відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе, на якому видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури, і перекинув колегам, інші троє також поділилися з друзями.

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Вже за півгодини відео з’явилося у російських пропагандистів, а за годину відбувся повторний ракетний обстріл, який призвів до ще більших руйнувань і поранень людей.

Як уточнили УП в пресслужбі СБУ, із затриманими провели профілактичну бесіду.

Всі вони визнали, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України та розкаялися у своїх діях.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.



Дослівно: "Служба фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.



Зберігаємо спокій, здоровий глузд і не підігравайте ворогу. Разом переможемо!".