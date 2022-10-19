СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео "прилетов"
Служба безопасности Украины задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео с вражескими "прилетами".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видно масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, остальные трое также поделились с друзьями.
Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей.
Как уточнили УП в пресс-службе СБУ, с задержанными провели профилактическую беседу.
Все они признали, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины и раскаялись в своих действиях.
СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
Дословно: "Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.
Сохраняем спокойствие, здравый смысл и не подыгрывайте врагу. Вместе победим!".