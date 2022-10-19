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СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео "прилетов"

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 17:01
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео с вражескими "прилетами".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видно масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, остальные трое также поделились с друзьями.

Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей.

Как уточнили УП в пресс-службе СБУ, с задержанными провели профилактическую беседу.

Все они признали, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины и раскаялись в своих действиях.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Дословно: "Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.
 
Сохраняем спокойствие, здравый смысл и не подыгрывайте врагу. Вместе победим!".

Темы: СБУВинницкая областьвойна
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