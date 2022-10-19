Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео "прилетов"

Валентина РоманенкоСреда, 19 октября 2022, 17:01
СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео прилетов
ФОТО СБУ

Служба безопасности Украины задержала 4 жителей Винницкой области, которые снимали и пересылали видео с вражескими "прилетами".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видно масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, остальные трое также поделились с друзьями.

Реклама:

Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей.

Как уточнили УП в пресс-службе СБУ, с задержанными провели профилактическую беседу.

ВИДЕО ДНЯ

Все они признали, что указанные материалы были использованы страной-агрессором в ущерб безопасности Украины и раскаялись в своих действиях.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Дословно: "Служба фиксирует случаи распространения таких видео в интернете, осуществляет комплекс поисково-процессуальных действий по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.
 
Сохраняем спокойствие, здравый смысл и не подыгрывайте врагу. Вместе победим!".

Темы: СБУВинницкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
Все новости...
Реклама: