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У частині Львова вночі вимкнуть світло

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 17:30
ФОТО PIXABAY

В ніч з 19 на 20 жовтня у Львові плануюють вимкнути частину міста від електроенергії для ліквідації наслідків російських ракетних атак.

Джерело: "Львівобленерго"

Пряма мова: "Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі.

У зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 год. до 6:00 год. можливі перерви в електропостачанні частини міста Львова.

Надати інформацію про точні адреси та вулиці, де буде відсутня електроенергія, немає можливості з міркувань безпеки. Просимо всіх з розумінням віднестись до ситуації".

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Теми: ЛьвівелектроенергіяобстрілРосія
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