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В части Львова ночью выключат свет

Алена МазуренкоСреда, 19 октября 2022, 17:30
ФОТО PIXABAY

В ночь с 19 на 20 октября во Львове планируют отключить часть города от электроэнергии для ликвидации последствий российских ракетных атак.

Источник: "Львовоблэнерго"

Прямая речь: "Часть Львова будет без электроэнергии сегодня ночью.

В связи с ремонтными работами в электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 ч. до 6:00 ч. возможны перерывы в электроснабжении части города Львова.

Предоставить информацию о точных адресах и улицах, где будет отсутствовать электроэнергия, нет возможности из соображений безопасности. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации".

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Темы: ЛьвовэлектроэнергияобстрелРосcия
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