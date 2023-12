Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

У 2022 році премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" отримав український народ.

Джерело: пресслужба ЄНП, пресслужба Європарламенту, брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк

Пряма мова: "Як і очікувалося: "Хоробрий народ України в особі свого президента, обраних лідерів та громадянського суспільства" став цьогорічним переможцем премії Сахарова".

Деталі: Українців з перемогою привітала голова Європарламенту Роберта Метсола. За її словами, українці захищають демократію, свободу та верховенство права та ризикують своїм життям заради Європи, тож немає нікого більш гідного цієї нагороди.

Пряма мова Метсоли: "Ця нагорода - для тих українців, які воюють на землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто стоїть і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також не здамося".

