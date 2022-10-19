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Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

Альона Мазуренко Середа, 19 жовтня 2022, 17:33
фото: EPP Group

У 2022 році премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки" отримав український народ.

Джерело: пресслужба ЄНП, пресслужба Європарламенту, брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк

Пряма мова: "Як і очікувалося: "Хоробрий народ України в особі свого президента, обраних лідерів та громадянського суспільства" став цьогорічним переможцем премії Сахарова".

Деталі: Українців з перемогою привітала голова Європарламенту Роберта Метсола. За її словами, українці захищають демократію, свободу та верховенство права та ризикують своїм життям заради Європи, тож немає нікого більш гідного цієї нагороди.

Пряма мова Метсоли: "Ця нагорода - для тих українців, які воюють на землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто стоїть і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також не здамося".

Сміливий український народ в особі президента Володимира Зеленського на премію номінувала Європейська народна партія.

ВІДЕО ДНЯ

Політичні групи S&D та Renew Europe номінували народ України, наголосивши на ролі окремих осіб, представників громадянського суспільства та державних і громадських інституцій. 

У номінації, серед інших, згадуються Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Юлія Паєвська, засновниця евакуаційної медичної групи "Ангели Тайри"; правозахисниця Олександра Матвійчук, чия організація "Центр громадянських свобод" отримала цього року Нобелівську премію миру; Рух цивільного опору "Жовта стрічка"; Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя.

Вручення премії Сахарова відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу в області прав людини.

У минулому році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Алексєй Навальний, у 2020 році - представники білоруської опозиції, у 2018 році - український режисер Олег Сенцов.

Довідка: Премія "За свободу думки" імені Андрія Сахарова присуджується щорічно Європейським парламентом. Вона була заснована у 1988 році для відзначення осіб та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Премія названа на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова, а її розмір становить 50 000 євро.

Теми: українці
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