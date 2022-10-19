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Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова

Алена МазуренкоСреда, 19 октября 2022, 17:33
Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова
фото: EPP Group

В 2022 году премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" получил украинский народ.

Источник: пресс-служба ЕНП, пресс-служба Европарламента, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк

Прямая речь: "Как и ожидалось: "Храбрый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества" стал нынешним победителем премии Сахарова".

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Детали: Украинцев с победой поздравила председатель Европарламента Роберта Метсола. По ее словам, украинцы защищают демократию, свободу и верховенство права и рискуют своей жизнью ради Европы, поэтому нет никого более достойного этой награды.

Прямая речь Метсолы: "Эта награда - для тех украинцев, которые воюют на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто стоит и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы также не сдадимся".

Смелый украинский народ в лице президента Владимира Зеленского на премию номинировала Европейская народная партия.

Политические группы S&D и Renew Europe номинировали народ Украины, отметив роль отдельных лиц, представителей гражданского общества и государственных и общественных институтов. 

В номинации, среди прочих, упоминаются Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям; Юлия Паевская, основательница эвакуационной медицинской группы "Ангелы Тайры"; правозащитница Александра Матвийчук, чья организация "Центр гражданских свобод" получила в этом году Нобелевскую премию мира; Движение гражданского сопротивления "Желтая лента"; Иван Федоров, мэр временно оккупированного Мелитополя.

Вручение премии Сахарова состоится 14 декабря в Страсбурге.

Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека.

В прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году – представители белорусской оппозиции, в 2018 году – украинский режиссер Олег Сенцов.

Справка: Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова присуждается ежегодно Европейским парламентом. Она была основана в 1988 году для награждения лиц и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.

Премия названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, а ее размер составляет 50 000 евро.

Темы: украинцы
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