Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова

В 2022 году премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" получил украинский народ.

Источник: пресс-служба ЕНП, пресс-служба Европарламента, брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк

Прямая речь: "Как и ожидалось: "Храбрый народ Украины в лице своего президента, избранных лидеров и гражданского общества" стал нынешним победителем премии Сахарова".

Детали: Украинцев с победой поздравила председатель Европарламента Роберта Метсола. По ее словам, украинцы защищают демократию, свободу и верховенство права и рискуют своей жизнью ради Европы, поэтому нет никого более достойного этой награды.

Прямая речь Метсолы: "Эта награда - для тех украинцев, которые воюют на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех тех, кто стоит и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы также не сдадимся".

