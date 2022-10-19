Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари "Шахедами" по Україні – ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Cоюзу у середу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від європейського дипломата, пише "Європейська правда".

Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

"Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав він.

Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".

"Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України", - йдеться у документі.

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

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Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати "мішок доказів" країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів.

Неофіційно з'являлась інформація, що Іран планує передати РФ ще більше дронів та ракети "земля-земля".