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Послы ЕС утвердили санкции против Ирана за удары "Шахедами" по Украине – СМИ

"Европейская правда"Среда, 19 октября 2022, 18:14

Послы стран-членов Европейского Союза в среду приняли санкции против Ирана за его привлечение к войне, которую против Украины ведет Россия.

Об этом стало известно агентству "Интерфакс-Украина" от европейского дипломата, пишет "Европейская правда".

Дальше решение будет утверждено по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг.

"Санкции были одобрены в отношении трех человек и компании-производителя дронов", - сказал он.

Согласно имеющемуся в распоряжении агентства документу, под санкции попали: Shahed Aviation Industries - компания, ответственная за проектирование и разработку иранского БПЛА "Шахед".

"Секретная серия дронов была поставлена ​​в Российскую Федерацию и используется в агрессивной войне против Украины. Следовательно, Shahed Aviation Industries отвечает за поддержку правительства Российской Федерации, виновной в аннексии Крыма и дестабилизации Украины", - говорится в документе.

В список также вошли начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери, командующий Аэрокосмическим корпусом гвардии исламской революции Саед Агаджани и Ходжатола Гореиши, отвечающий за логистику в иранском министерстве обороны.

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Напомним, официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружие, в том числе дроны-камикадзе, в последнее время массово применяемых РФ против Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова передать "мешок доказательств" странам ЕС, сомневающимся в применении Россией иранских дронов.

Неофициально появлялась информация, что Иран планирует передать РФ еще больше дронов и ракеты "земля-земля".

Темы: ЕСИрансанкцииоружие
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