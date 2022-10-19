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У Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 19:42
Скрін з відео

В російському Бєлгороді від "перенапруги" відключився трансформатор на одній із підстанцій, ЗМІ повідомляють про потужну пожежу. 

Джерело: губернатор Бєлгороду В’ячеслав Гладков в Telegram, Медуза

Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді сталося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапруження. Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення знадобиться півтори години". 

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що на підстанції почалася потужна пожежа.  

Теми: Росіяенергетикапожежа
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