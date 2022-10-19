У Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ
Середа, 19 жовтня 2022, 19:42
В російському Бєлгороді від "перенапруги" відключився трансформатор на одній із підстанцій, ЗМІ повідомляють про потужну пожежу.
Джерело: губернатор Бєлгороду В’ячеслав Гладков в Telegram, Медуза
Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді сталося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапруження. Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення знадобиться півтори години".
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Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що на підстанції почалася потужна пожежа.
В Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ pic.twitter.com/y8gQA1vpIA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 19, 2022
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