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У Бєлгороді горить електропідстанція через "перенапругу" – ЗМІ

"Українська правда"Середа, 19 жовтня 2022, 19:42
У Бєлгороді горить електропідстанція через перенапругу – ЗМІ
Скрін з відео

В російському Бєлгороді від "перенапруги" відключився трансформатор на одній із підстанцій, ЗМІ повідомляють про потужну пожежу. 

Джерело: губернатор Бєлгороду В’ячеслав Гладков в Telegram, Медуза

Пряма мова Гладкова: "У Бєлгороді сталося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапруження. Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення знадобиться півтори години". 

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Деталі: Російські ЗМІ повідомляють, що на підстанції почалася потужна пожежа.  

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Теми: Росіяенергетикапожежа
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