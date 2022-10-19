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В Белгороде горит электроподстанция из-за "перенапряжения" – СМИ

"Украинская правда"Среда, 19 октября 2022, 19:42
В Белгороде горит электроподстанция из-за перенапряжения – СМИ
Скрин с видео

В российском Белгороде от "перенапряжения" отключился трансформатор на одной из подстанций, СМИ сообщают о мощном пожаре. 

Источник: губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в Telegram, Медуза

Прямая речь Гладкова: "В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения. Без света остаются пока что две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение понадобится полтора часа"

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Детали: Российские СМИ сообщают, что на подстанции начался мощный пожар.  

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Темы: Росcияэнергетикапожар
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